Arteris Intervias terá nova tarifa de pedágio a partir de segunda-feira

Praça de Pedágio - Crédito: divulgação

As tarifas de pedágio do trecho administrado pela Arteris Intervias serão reajustadas a partir da zero hora desta segunda-feira (1º), conforme previsto no contrato de concessão firmado com o Governo do Estado. Publicada no Diário Oficial de 27 de junho, a decisão autoriza a revisão dos valores em 3,926017%, com base na evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre maio de 2023 e maio de 2024, e acréscimo de R$ 0,10 na tarifa para mitigar desequilíbrios, conforme determinação da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI).

Os novos valores podem ser consultados abaixo e também estão disponíveis no site: https://www.arteris.com.br/nossas-rodovias/intervias/tarifas/

Ao longo de 24 anos de concessão, a Arteris Intervias já investiu mais de R$ 4,9 bilhões em melhorias em todo o trecho, incluindo mais de 64 km de duplicações de rodovias, 117,4 km de pistas novas, faixas adicionais e contornos, além de 11 passarelas para pedestres e 35 pontes e viadutos.

Entre as obras mais recentes estão faixas adicionais na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Araras, entregue em maio do ano passado, e na Rodovia Vicente Botta (SP-215), em Descalvado – que está em fase de conclusão, além da recuperação de 100% do pavimento da Rodovia Anhanguera, que contemplará os 82 km administrados pela Arteris Intervias entre Cordeirópolis e Santa Rita do Passa Quatro e contará com investimento de aproximadamente R$ 300 milhões.

As rodovias administradas pela concessionária são monitoradas 24h por dia por 68 câmeras posicionadas estrategicamente para garantir agilidade nos atendimentos e viagens mais seguras aos usuários. As imagens são fiscalizadas por profissionais do Centro de Controle Operacional e compartilhadas com o Policiamento Rodoviário do Estado.

O trabalho realizado pelas equipes da Arteris Intervias tem papel fundamental para salvar vidas nas rodovias. A concessionária reduziu em 53,7% as fatalidades entre 2010 e 2020, superando a meta da ONU para um trânsito mais seguro, que previa a redução mínima de 50% dos óbitos no trânsito na década. O compromisso foi renovado pela Intervias para os próximos 10 anos.

Confira abaixo os novos valores:

Leia Também