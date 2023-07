Arteris Intervias inicia construção de faixa adicional na SP-215, em Descalvado -

A Arteris Intervias iniciou nesta semana a construção de faixa adicional entre o km 105,3 e o km 108,3 oeste da Rodovia Vicente Botta (SP-215), em Descalvado. Com 2.950m de extensão, a melhoria reforça o compromisso da concessionária em garantir segurança aos usuários que trafegam pelos 380,3 km de rodovias que administra no interior do Estado de São Paulo, melhorando a fluidez no tráfego e reduzindo acidentes.

Prevista no contrato de concessão firmado com o Governo do Estado, a nova faixa deve ser concluída em 14 meses. A sinalização já começou a ser instalada no local, com placas de alerta aos motoristas e mensagens em painéis móveis. Além disso, as equipes também estão empenhadas na mobilização de barreiras de concreto que vão delimitar a obra e começam a implantação do retorno operacional já nos próximos dias.

Durante a execução dos serviços, haverá desvio de tráfego na rodovia, implantado a partir do deslocamento parcial das faixas de rolagem, visando a segurança dos usuários e das equipes que trabalham no trecho. Para a realização deste deslocamento, previsto para a semana que vem, a concessionária adotará o sistema Pare e Siga, com o trânsito fluindo por apenas umas das pistas, alternadamente. O mesmo procedimento operacional será adotado para a colocação das barreiras que farão a interdição da obra. Os usuários devem estar atentos à sinalização e também aos novos limites de velocidade no local, que foram reduzidos para 40km/h por conta dos trabalhos.

Mais de R$ 4,9 bi em investimentos

Ao longo de 23 anos de concessão, a Arteris Intervias já investiu mais de R$ 4,9 bilhões em melhorias em todo o trecho, incluindo mais de 64 km de duplicações de rodovias, 117,4 km de pistas novas, faixas adicionais e contornos, além de 11 passarelas para pedestres e 35 pontes e viadutos. Entre as obras mais recentes está a conclusão da faixa adicional com 1.531m de extensão na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), próximo ao bairro rural do Morro Grande, em Araras, em maio deste ano.

“Finalizamos, recentemente, a faixa adicional da SP-191 e já iniciamos a construção dessa melhoria também na SP-215, para possibilitar mais fluidez e segurança no tráfego de veículos. São obras importantes que reforçam nosso compromisso primordial com a redução de acidentes e a preservação da vida nas nossas rodovias”, observa o diretor superintendente da Arteris Intervias, Helvécio Tamm de Lima Filho.

As rodovias administradas pela concessionária são monitoradas 24h por dia por 68 câmeras posicionadas estrategicamente para garantir agilidade nos atendimentos e viagens mais seguras aos usuários. As imagens são fiscalizadas por profissionais do Centro de Controle Operacional e compartilhadas com o Policiamento Rodoviário do Estado.

O trabalho realizado pelas equipes da Arteris Intervias tem papel fundamental para salvar vidas nas rodovias. A concessionária reduziu em 53,7% as fatalidades entre 2010 e 2020, superando a meta da ONU para um trânsito mais seguro, que previa a redução mínima de 50% dos óbitos no trânsito na década. O compromisso foi renovado pela Intervias para os próximos 10 anos.

Leia Também