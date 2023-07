Arteris Intervias informa interdição parcial na SP-215, em Descalvado, para a construção da faixa adicional -

A Arteris Intervias informa interdição parcial na Rodovia Vicente Botta (SP-215), em Descalvado, a partir desta quarta-feira (19), por conta das obras de construção da faixa adicional, entre o km 105,3 e o km 108,3, sentido oeste. Com 2.950m de extensão, a nova faixa adicional conta com investimento de R$ 12 milhões para melhorar fluidez do tráfego e reforçar a segurança no local.

Esta etapa dos trabalhos envolve o deslocamento parcial das faixas de rolagem para a implantação do desvio na rodovia e também a colocação das barreiras de concreto que vão delimitar a área da obra. Durante os serviços, para a segurança dos usuários e das equipes que trabalham no local, a concessionária vai adotar o sistema Pare e Siga no trecho, com o tráfego fluindo por apenas umas das pistas, alternadamente. A operação especial acontecerá das 7h às 18h e está prevista para seguir até o dia 26.

O trecho está sinalizado e equipes da concessionária orientarão os usuários, organizando o fluxo no local. Os motoristas devem estar atentos também aos novos limites de velocidade no local, que foram reduzidos para 40km/h por conta da obra. O mesmo sistema Pare e Siga pode ser adotado pela Arteris Intervias em outras ocasiões pontuais, ao longo da obra, conforme a necessidade dos trabalhos.

A nova faixa adicional deve ser concluída em 14 meses e reforça o compromisso da concessionária em garantir segurança aos usuários que trafegam pelos 380,3 km de rodovias que administra no interior do Estado de São Paulo, reduzindo acidentes e preservando vidas no trânsito.

Ao longo de 23 anos de concessão, a Arteris Intervias já investiu mais de R$ 4,9 bilhões em melhorias em todo o trecho, incluindo mais de 64 km de duplicações de rodovias, 117,4 km de pistas novas, faixas adicionais e contornos, além de 11 passarelas para pedestres e 35 pontes e viadutos. Entre as obras mais recentes está a conclusão da faixa adicional com 1.531m de extensão na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), próximo ao bairro rural do Morro Grande, em Araras, em maio deste ano.

