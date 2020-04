Arma de fogo é apreendida pela PM em Porto Ferreira

Crédito: Divulgação

Após denúncia Via Copom, policiais militares foram até uma casa na rua Carlindo Valeriane, Porto Ferreira, onde apreenderam uma armada de fogo calibre 38 com três munições intactas que pertenceria a um adolescente.

No endereço, os PMs depararam com uma mulher que confirmou a existência do revólver e que estaria no quarto do seu irmão. A arma estava dentro de um guarda-roupas.

Como o irmão não se encontrava, porém é conhecido das equipes policiais, foi informado os dados e após diligências ele foi localizado em uma praça no Noraide Mariano onde foi detido.

Indagado, assumiu a posse do revólver alegando ser para defesa pessoal e teria pago R$ 400. Diante os fatos, foi encaminhado até a delegacia local.

