sexta, 28 de novembro de 2025
Aratu ilumina Emas com "Energia do Natal" 2025 no Dia da Piracema

Neste ano, a decoração contemplará o prédio da PCH Emas e seu jardim lateral, o prédio do Espaço Cultural Hidrelétrica, a Ponte Attilio Zero e a Gruta de Nossa Senhora da Conceição

28 Nov 2025 - 15h01Por Da redação
A programação terá início às 18h e contará com a presença de autoridades da cidade, convidados e a apresentação de uma Cantata de Natal pelo Coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Zona Norte. - Crédito: divulgaçãoA programação terá início às 18h e contará com a presença de autoridades da cidade, convidados e a apresentação de uma Cantata de Natal pelo Coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Zona Norte. - Crédito: divulgação

A Aratu Geração realizará, no dia 8 de dezembro de 2025, o acendimento das luzes de Natal “Energia do Natal” 2025, no Espaço Cultural Hidrelétrica de Emas (antigo Ecomuseu), em Cachoeira de Emas.

A data também marca o dia oficial da Piracema. A programação terá início às 18h e contará com a presença de autoridades da cidade, convidados e a apresentação de uma Cantata de Natal pelo Coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Zona Norte.

O encerramento está previsto para as 19h, com o acendimento das luzes de Natal. O evento será transmitido ao vivo pelo Instagram da Aratu: @aratu_geracao. Neste ano, a decoração natalina contemplará o prédio da PCH Emas e seu jardim lateral, o prédio do Espaço Cultural Hidrelétrica de Emas, a Ponte Attilio Zero e a Gruta de Nossa Senhora da Conceição.

Para garantir a segurança do público, a Ponte Attilio Zero ficará temporariamente fechada no dia 08/12/2025, das 18h às 19h, permitindo a circulação dos visitantes e a apreciação da decoração com tranquilidade e segurança.

Como parte das celebrações natalinas, a Aratu abrirá a PCH Emas e seu jardim para uma visitação noturna especial no dia 12 de dezembro, das 19h às 21h. A ação permitirá que o público conheça as estruturas da usina e aprecie de perto a iluminação natalina, em um ambiente seguro e acolhedor. As luzes de Natal permanecerão acesas até o dia 06 de janeiro de 2026.

