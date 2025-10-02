Araraquara registra novo acidente ferroviário em menos de uma semana

Crédito: Flavio Fernandes



Araraquara voltou a registrar um descarrilamento ferroviário na tarde desta quinta-feira (2), por volta das 15h. Cerca de 30 vagões carregados com milho tombaram no km 14 da ferrovia, em trecho localizado entre os pátios de Tutóia e Bueno de Andrada, na região da Chácara Flora, área afastada da zona urbana.

De acordo com a concessionária Rumo, responsável pela linha, não houve feridos. Equipes técnicas foram acionadas imediatamente para iniciar a remoção dos vagões e a limpeza da via. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Informações preliminares, no entanto, indicam que uma falha em um dos engates, somada ao mau estado de conservação dos trilhos, pode ter contribuído para o descarrilamento.

Este é o segundo acidente ferroviário em menos de uma semana em Araraquara. Dias antes, outros 14 vagões tombaram na região da Estação do Ouro. A sequência de ocorrências aumenta a preocupação da população e reforça a cobrança por medidas mais rigorosas de manutenção preventiva na malha ferroviária que corta o município.

