Araraquara pode receber maior fÃ¡brica de trens do mundo

Araraquara está no radar para receber um grande investimento no setor ferroviário. Nesta segunda-feira (17), dirigentes do Consórcio C2, responsável pela construção do Trem Intercidades (TIC) entre São Paulo e Campinas, estiveram na cidade para reuniões estratégicas com o prefeito Dr. Lapena (PL) e o ex-prefeito Edinho Silva (PT). O objetivo foi discutir a possível instalação de uma fábrica de trens no município, o que pode impulsionar a economia local e gerar empregos.

A possibilidade do investimento ganhou força após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmar que a licitação do Trem Intercidades exige que os trens sejam fabricados dentro do estado. Durante um pronunciamento, Tarcísio mencionou a fábrica da IESA, atualmente fechada, como um possível local para a retomada da produção ferroviária.

A comitiva do Consórcio C2 contou com a presença de Henrique Constantino, líder do grupo; Li Bangyong, presidente da CRRC Brasil; Alexandre Lamark Rodrigues Sobreira, diretor comercial; Wang Rubião, diretor comercial para a América Latina; e Sun Guiming, também diretor comercial. A CRRC Corporation Limited é uma estatal chinesa e a maior fornecedora global de equipamentos ferroviários, com atuação em diversos países.

Os encontros ocorreram separadamente: Dr. Lapena recebeu os representantes no gabinete da Prefeitura, enquanto Edinho Silva se reuniu com o grupo em um restaurante na Vila Suconasa. Nenhuma das partes revelou detalhes sobre o valor do investimento, mas a expectativa é que a fábrica traga impactos positivos para a cidade.

“Acreditamos que Araraquara tem grande potencial para se tornar um polo ferroviário e estamos analisando a viabilidade da instalação de uma unidade na cidade”, afirmou Greg Bangyong, diretor-geral da CRRC Brasil.

O prefeito Dr. Lapena destacou a importância do projeto e reforçou o compromisso da gestão em atrair novos investimentos:

“Temos uma logística privilegiada e estamos trabalhando para transformar nossa cidade em um polo estratégico para o setor. Seria um grande avanço para a economia e para a geração de empregos”, declarou.

A expectativa agora é que as negociações avancem nos próximos meses, consolidando Araraquara como um possível centro de produção ferroviária no estado de São Paulo

