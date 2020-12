Araraquara mantém funcionamento de bares e restaurantes até as 2h da manhã

Por enquanto, horário de bares em Araraquara continua até às 2h - Crédito: Pixabay

Diante da alta de casos de Covid-19 no estado, o governo de São Paulo anunciou, em coletiva de imprensa nesta última sexta-feira (11), novas medidas restritivas para bares, restaurantes e lojas de conveniência. A gestão estadual decidiu reduzir o horário de funcionamento dos bares para até as 20 horas.

Araraquara vem seguindo seu decreto municipal e, portanto, até o momento não houve mudanças. O Comitê informou neste domingo (13), que vai se reunir para incorporar, em novo decreto, as deliberações do Governo do Estado de São Paulo, materializadas novas determinações do Plano São Paulo. Até o novo decreto, continua em vigor o decreto municipal nº 12.406, de 11 de novembro de 2020.

De acordo com Fernando Pacchiarotti, presidente do SinHores, que representa a classe, diz que independente das orientação do Plano São Paulo, o que vale é o decreto do município. “Aqui na cidade o decreto que foi publicado dia 11 de dezembro, vale até 31 de dezembro. Até o momento não foi mexido em nada, estamos trabalhando com atendimento presencial até as 2 horas da manhã, rodízio livre, Buffet atendendo medidas sanitárias. O prefeito de Araraquara está sendo muito colaborativo com a nossa categoria, disse que quando for mudar algo vai nos chamar com antecedência para nos ouvir. Apesar do anúncio do governo seguimos normalmente”, diz Fernando.

As medidas impostas pelo governo é que restaurantes poderão continuar funcionando até as 22 horas, mas a venda de bebida alcoólica só poderá ser feita até as 20 horas. A mesma regra valerá para as lojas de conveniência de postos de gasolina. As medidas têm como objetivo de reduzir aglomerações geralmente protagonizadas por jovens. Já o comércio em geral e shoppings retomam o expediente de 12 horas diárias com fechamento às 22h, como forma de evitar aglomerações.

De acordo com proprietários de restaurantes na cidade, eles temem que o governo do estado faça com que Araraquara siga as novas medidas. “Já soubemos que o governador ameaça entrar com uma ação civil pública no Ministério Público Estadual para que todos os municípios cumpram suas medidas, e caso ele entre com essa liminar tudo muda novamente. Estamos trabalhando muito, pois não sabemos o dia de amanhã e estamos tendo a chance de nos recuperar, neste quesito o prefeito Edinho Silva tem nos ajudado muito, pois ele entendeu que muitos empresários podem falir seguindo as novas restrições”, dizem eles. (RCIA)

