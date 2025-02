Apreensões de drogas pela Guarda Municipal de Ibaté nos últimos 50 dias supera todo o ano de 2024

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A contínua atuação da Guarda Municipal de Ibaté, tem mostrado resultados significativos na ocupação e vigilância dos espaços públicos da cidade.

Desde o início do ano, a instituição já registrou 16 apreensões de entorpecentes, um número superior às 14 apreensões realizadas ao longo de todo o ano de 2024. Este avanço destaca a eficiência das ações conjuntas entre as forças de segurança, que buscam garantir mais segurança e qualidade de vida para a população ibateense.

A ação contínua da Guarda Municipal, focada na prevenção e repressão ao tráfico de drogas, reflete o compromisso das autoridades locais em promover uma cidade mais segura e livre de atividades ilícitas. A colaboração entre a GM e a Polícia Militar tem sido essencial para alcançar esses resultados positivos e deve continuar sendo aprimorada ao longo do ano.

Para o Secretário Adjunto de Governo, Major Fumagale, as ações foram realizadas para devolver os espaços públicos para a população. “Utilizamos apenas o que tínhamos em mãos, de forma otimizada e técnica, com um direcionamento do policiamento realizado pela Guarda Municipal, nos limites de suas atribuições legais, devolvendo a população os espaços públicos até então utilizados para prática de crimes”. Destacou Major Fumagale.

A maciça presença da GM e da PM na periferia da cidade, também representou o fim dos pancadões, que tanto incomodavam a população. “A Segurança Pública continuará sendo uma de nossas prioridades, faremos investimentos para que a prestação de serviço nesta área evolua ainda mais”, frisou o Prefeito Ronaldo Venturi.

Leia Também