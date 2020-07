Após tentar atacar PM com facão, homem é morto na região

Imagem de arquivo - Crédito: Divulgação

Um homem foi morto na noite desta quarta-feira (1º) após tentar atacar um policial militar com um facão, na rua Sebastião Delfino, no Jardim Iguatemi, em Araraquara.

Policiais foram até o local para averiguar uma denúncia de tráfico de entorpecentes. Na chegada da equipe a droga foi arremessada sobre o muro do imóvel. Após chamar pelos moradores da casa, um policial entrou no quintal para recuperar o invólucro e acabou surpreendido pelo individuo que estava armado com um facão.

O PM deu ordem de parada para o agressor que não respeitou e partiu para cima do policial, que não teve outra saída a não ser atirar.

Após ser atingido, o acusado tombou morto.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

