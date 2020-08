Após ser assaltado, comerciante persegue bandidos e acaba baleado

Crédito: Divulgação

Dois homens armados, assaltaram na noite desta terça-feira (4) um deposito de bebidas que fica localizado na Avenida Dom Carlos Carmelo no Jardim Botânico, em Araraquara. Após levar o dinheiro do caixa fugiram em uma moto.

O proprietário do local seguiu os bandidos com uma VW Saveiro e atropelou a moto, e para fugir os meliantes atiraram contra o comerciante que foi atingido no braço, e empreenderam fuga a pé em direção ao Cidade Jardim.

A polícia faz buscas pelo local na tentativa de encontrar os meliantes.

