Após participar de cavalgada, mecânico morre em acidente na região

Crédito: reprodução/RCIA

Nesta tarde de domingo (28), por volta das 15h, um homem de 44 anos, perdeu a vida em acidente de moto numa estrada de terra na zona rural de Ibitinga. A vítima foi identificada como Emerson Carlos Dalmas, conhecido como Chico.

De acordo com o boletim de ocorrência e relato de um familiar – Chico voltava para casa após participar de uma cavalgada, quando ocorreu o acidente. Ainda não é possível definir a razão da queda ao perder o controle da direção. Ele foi encontrado por pessoas que passavam pelo local com muito sangue na região da cabeça.

Os Bombeiros ainda tentaram reanimá-lo, porém, não foi possível pois faleceu no local. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.





