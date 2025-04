Após matar o pai, homem é encontrado morto na cadeia

Filho e o pai - Crédito: arquivo pessoal

Um homem acusado de assassinar o próprio pai a facadas dentro de sua residência, em Santa Rosa de Viterbo, foi encontrado morto na cela onde estava preso na tarde de ontem.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na última segunda-feira (31). Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem gritos de pedido de socorro vindos da casa da vítima. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta fechada e foram informados por populares que um homem havia saído nu para a rua momentos antes de retornar para o imóvel.

Ao baterem na porta, o suspeito atendeu ainda sem roupas e, ao ser questionado, demonstrou confusão e não soube explicar o que havia acontecido. Com a porta aberta, os policiais visualizaram o corpo caído no chão da sala. Ao perceber que os agentes haviam visto o corpo, o suspeito tentou correr em direção a uma faca que estava próxima, sendo contido com o uso moderado da força.

O local apresentava sinais de luta, com móveis revirados e a dentadura da vítima quebrada em três pedaços. No quintal, foi encontrada uma faca, e na cozinha, sobre a pia, estava a arma branca utilizada no crime, conforme relatado pelo próprio autor. No quarto do suspeito, os policiais também localizaram roupas sujas de sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito do idoso.

Após ser autuado em flagrante, Moisés Henrique Albertin, de 36 anos, foi encontrado moto na cela. Segundo informações, ele tirado a própria vida.

