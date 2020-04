Após matar brutalmente a mulher, assassino envia áudio para o sogro

Crédito: Arquivo Pessoal

Um assassinato bárbaro e cruel marcou a cidade de Limeira (SP) na noite desta quarta-feira, 22, quando Maria Elaine de Souza Araújo, 32 anos, foi brutalmente assassinada pelo companheiro. Após o crime, fugiu em um Civic.

O feminicídio aconteceu em uma casa na rua João Gazetta, no Jardim Novo Horizonte e na madrugada desta quinta-feira, 23, o assassino mandou um áudio para o pai da vítima dizendo que discutiu com a mulher e que estava morta. “Tive uma desavença com ela. Ela está morta”, dizia o áudio.

Segundo apurado pela Polícia, Maria Elaine foi morta na cama. Ao lado do corpo, um prato com lanche. A vítima comercializava ovos na região e sua morte comoveu os vizinhos.

O Samu e policiais militares atenderam a ocorrência. O caso foi registrado no plantão policial. (com Rápido no Ar)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também