Após invadir pista contrária, carreta bate em muro e tomba na Anhanguera

Crédito: Descalvado Agora

Um acidente de grandes proporções marcou a manhã de terça-feira, 11, na Rodovia Anhanguera (SP-330), quando uma carreta invadiu a pista contrária, bateu em um muro e tombou. O motorista sofreu ferimentos considerados leves.

Policiais rodoviários que atenderam a ocorrência informaram que o caminhoneiro perdeu o controle e o pesado veículo passou sobre o canteiro central e na área urbana de Porto Ferreira, cruzou a Avenida do Comércio e colidiu contra um muro de um clube de campo. A motivação do acidente é desconhecida. (com Descalvado Agora).

