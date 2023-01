Após furto, ladrão colide e destrói veículo sem seguro em Araraquara

Crédito: Reprodução/Araraquara Agora

A proprietária de um carro, que não tem seguro e teria sido furtado, terá que arcar com um grande prejuízo. O veículo em questão se envolveu em um acidente na Via Expressa, em Araraquara, na tarde deste domingo, 15, e ficou totalmente destruído. Um homem que dirigia o veículo, com ferimentos, foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações obtidas junto aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o motorista colidiu em um semáforo e em seguida tentou sair das ferragens e fugir. Detido, foi encaminhado à UPA para ser medicado e posteriormente encaminhado ao plantão policial.

De acordo com a vítima, o veículo estava em frente à casa de sua avó e na sexta-feira, 13, durante uma visita, esqueceu a chave na porta do veículo, quando ocorreu o furto. Porém não se atentou para o detalhe, já que o carro ficou no local.

Mas no domingo, o ladrão teria “completado o serviço”, ao furtar o veículo que estava estacionado em frente a moradia, na região do Selmi Dei.

