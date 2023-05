Após furto, carro de prefeitura da região é encontrado depenado

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/Araraquara Agora

A Polícia Militar localizou, nesta segunda-feira (1º), a viatura de fiscalização, pertencente a Prefeitura de Santa Lúcia, que havia sido furtada há cerca de cinco dias no Jardim Esperança. Um um funcionário municipal realizava manutenção em um reservatório de água, momento em que deixou o carro aberto e com a chave no contato.

A PM chegou ao paredeiro da viatura depois de receber uma denúncia anônima e contou com o apoio da Guarda Municipal de Américo. O veículo, WV/Saveiro, foi encontrado depenado, próximo ao cemitério, em uma região rural de Américo Brasiliense. O local é de difícil acesso. O carro estava sem as portas, bancos, parte do motor e estrutura toda danificada. A perícia foi acionada. O caso será investigado.

(Araraqua Agora)

