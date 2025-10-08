(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Região

Após dias internado, ajudante de caminhão vítima de acidente em Ribeirão Bonito morre no hospital

08 Out 2025 - 14h03Por Da redação
Após permanecer vários dias internado, o ajudante de caminhão Júlio César de Oliveira, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Araraquara nesta quarta-feira (8).

O acidente aconteceu na manhã do dia 26 de setembro, na estrada que liga Ribeirão Bonito a Trabiju. O caminhão em que Júlio estava colidiu com outro veículo e caiu da ponte, despencando em uma ribanceira.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Ambulância foram acionadas e conseguiram resgatar o ajudante, que ficou preso nas ferragens. Ele foi encaminhado com ferimentos graves à Santa Casa, mas infelizmente não resistiu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a má sinalização e a estreiteza da ponte podem ter contribuído para o acidente. A Perícia Técnica foi acionada e deve emitir laudo complementar sobre as causas da colisão.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Araraquara.

