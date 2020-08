Após denúncia, PM recupera moto furtada

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar, após denúncia anônima, recuperou uma moto furtada por volta das 9h30 desta terça-feira, 25, e uma segunda, que estava em processo de desmanche. Ambas estavam no quintal de uma casa na rua Elias Issa, no Jardim Heliana 2, em Ribeirão Bonito.

Segundo apurado, R.C., que teria sido uma das vítimas, fez contato com a PM e disse que sua HCG 125 foi furtada na madrugada de sábado e que estaria no referido endereço, na casa de um suspeito conhecido nos meios policiais.

Uma viatura foi ao local e um adolescente ao perceber a presença dos PMs, fugiu e entrou em uma mata, não sendo mais localizado.

Ao averiguar a casa, foi localizada no quintal uma moto desmontada e peças espalhadas. No interior da casa, com autorização da mãe do infrator, a moto furtada e mais peças.

Segundo a mãe, o adolescente chegou em casa com a moto e teria dito que a trocou por um celular de um homem residente em Dourado. Diante dos fatos, as motos foram apreendidas.

