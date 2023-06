Após assalto em residência, dois morrem em confronto com o BAEP

SIGA O SCA NO

BAEP defronte a delegacia em Sta Rita do Passa Quatro - Crédito: divulgação/PM

Dois suspeitos de assalto a residência morreram em confronto com policiais militares do 10º BAEP em Santa Rita do Passa Quatro.

Segundo informações, policiais militares foram acionados na rua Francisco Duarte, Vila Real, Porto Ferreira/SP onde havia acabado de ocorrer um roubo em uma residência, ocasião que indivíduos armados haviam se evadido em um Audi A3 e uma moto Kawazaki Z800.

O acusado que conduzia a motocicleta acabou abordado e detido por policiais do 24º Batalhão.

Outras equipes se depararam com o Audi, dando inicio a uma perseguição, até que o veículo se envolveu em um acidente.

Posteriormente o Centro de Operações (COPOM) recebeu informações que suspeitos estariam escondidos em um imóvel abandonado no cruzamento das ruas Zequinha de Abreu e Rua Eugênio Anacleto Rodrigues Dias (área rural).

Equipes do BAEP foram checar a denúncia e se depararam com dois indivíduos armados, momento em que ocorreu o confronto. Os dois suspeitos, sendo um deles adolescente, foram baleados, socorridos até a Santa Casa de Santa Rita do Passa Quatro, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram falecendo.

Nenhum policial ficou ferido e a ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Civil.

Duas armas, munições e parte do dinheiro roubado foram recuperados.

Leia Também