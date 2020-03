Após ameaças, mãe de bebê desaparecida recebe medida protetiva em Itapira

Crédito: Divulgação

Jennifer Natália Pedro, mãe de Ísis Helena, bebê de um ano e dez meses que desapareceu há onze dias em Itapira recebeu medida protetiva da Justiça nesta quinta-feira, 12, após relatar que foi alvo de ameaças à Polícia Civil. Ísis nasceu prematura e com microcefalia e as investigações não apontam ainda quem seria o responsável pelo sumiço, bem como foi levada de sua casa.

De acordo com Jennifer um grupo de pessoas a estariam ameaçando através de mensagens virtuais. Ela entregou o celular para a Polícia onde estão possíveis mensagens de áudio onde teria uma convocação para ir em frente à casa da família.

O inquérito sobre o desaparecimento de Ísis tramita sob sigilo de Justiça e as investigações são feitas pela DDM com auxílio da Delegacia Especializada Antissequestro de Campinas e Delegacia de Investigações Gerais de Mogi Guaçu.

Em sua versão, Jennifer reafirma que saiu de casa na manhã do dia 2 de março e deixou Ísis dormindo no colchão, em um quatro. Na casa, em outro cômodo estaria o avô da criança. Ao retornar, a mãe garante que a porta da casa estava aberta e a pequena vítima tinha desaparecido. (com Grupo Rio Claro SP).

