APIB comeÃ§a a distribuir 353 litros de leite arrecadados durante o 1º Campeonato ITIRA-PIRA

O leite arrecadado durante pescaria de piranhas na Represa do Broa será doado às famílias carentes de Itirapina -

A APIB (Associação dos Proprietários de Imóveis do Broa) está distribuindo à famílias carentes de Itirapina, parte do leite arrecadado durante o 1º Campeonato ITIRA-PIRA para moradores do Broa que precisam deste alimento. As pessoas que necessitam da doação pode retirar seu litro de leite na sede da APIB nos próximos dias. “Só depois de atender nossa comunidade, o excedente será encaminhado ao Fundo Social de Itirapina, como parte do nosso compromisso com a solidariedade”, afirma o presidente da APIB, Fernando Pagadigorria. A retirada deve ser feita na sede da APIB - 13h30 às 16h.

O leite foi arrecadado durante 1º Campeonato ITIRA-PIRA, organizado pela APIB com apoio da Prefeitura de Itirapina. O evento contou com 539 inscritos, 166 embarcações e 373 pescas no barranco e resultou na captura de 55 piranhas – um número que comprova o equilíbrio ambiental da Represa do Lobo (Broa).

“Além disso, a competição teve um forte impacto social, arrecadando 353 litros de leite, que serão destinados a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Com centenas de pescadores e apenas 55 piranhas capturadas, fica claro que o Broa está seguro para banhos e esportes", afirma Fernando, presidente da APIB. O evento ajudou a desmistificar os riscos e mostrar que a presença da espécie não nativa está sob controle”, afirma Pagadigorria.

Segundo ele, o sucesso do ITIRA-PIRA só foi possível graças à união de esforços entre diferentes setores da sociedade. Ele ressalta ainda que a Prefeitura Municipal de Itirapina teve um papel fundamental, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, que contribuiu ativamente para a organização do evento, reforçando seu compromisso com a valorização do turismo e a preservação da Represa do Lobo.

“Além disso, o apoio do Poder Legislativo foi essencial, com a presença dos vereadores prestigiando e incentivando essa iniciativa. A participação ativa da comunidade também foi um dos grandes diferenciais do campeonato, demonstrando que o engajamento coletivo pode gerar impacto positivo tanto para o meio ambiente quanto para o desenvolvimento do turismo local”, reforça ele.

“A APIB, como idealizadora do evento, agradece a todos que contribuíram para o sucesso desta edição e reforça o compromisso de continuar promovendo ações que beneficiem a represa, a comunidade e a cidade como um todo”, comenta o presidente da entidade.

Campeões do ITIRA-PIRA

1º Lugar: Raphael Carvalho - 21 piranhas (Troféu)

2º Lugar: Rubens Tadeu - 8 piranhas (Troféu)

3º Lugar: Isaias Correia - 6 piranhas (Troféu)

4º Lugar: Carlos Viganon - 4 piranhas (Troféu)

5º Lugar: Guilherme Ortiz - 3 piranhas (Troféu)

️ 6º Lugar: João Rinaldi - 3 piranhas (Medalha)

️ 7º Lugar: Guilherme Cruz - 2 piranhas (Medalha)

️ 8º Lugar: Leandro Guedes - 2 piranhas (Medalha)

️ 9º Lugar: Fernando Baltieri - 1 piranha (Medalha)

️ 10º Lugar: Jeferson Rocha - 1 piranha (Medalha)

️ 11º Lugar: Lucas Eduardo - 1 piranha (Medalha)

️ 12º Lugar: David Nunes - 1 piranha (Medalha)

️ 13º Lugar: Edgar Moreira - 1 piranha (Medalha)

