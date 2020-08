Apae de Ibaté participa da Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla

Crédito: Divulgação

Com o tema Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão

Social, a Apae de Ibaté participa da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O evento acontece todos os anos no período do dia 21 a 28 de agosto, com o objetivo de

abrir debates e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para inclusão.

O tema deste ano destaca a importância e a visibilidade da pessoa com deficiência intelectual e múltipla na sociedade. O protagonismo se revela quando a pessoa com deficiência pode falar e agir sobre situações que ela vivencia.

PROGRAMAÇÃO EM IBATÉ

A Apae de Ibaté montou uma programação diversificada para a Semana Nacional.

Nesta sexta-feira, 21, lançamento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com a abertura da feirinha virtual nas redes sociais e na própria instituição e doações de alimentos não perecíveis nos postos de arrecadações supermercados Ruscito, Mariana e Dia.

Dias 22 e 23, vídeo de participação de alunos em redes sociais.

No dia 24, gincana com atividades online, equipe pedagógica. No dia 25, depoimento da família sobre a importância nos atendimentos em redes sociais.

Já no dia 26, espaço para entrevista com o aluno em rádio sobre a importância do atendimento especializado para as pessoas com deficiências. No dia 27, espaço para entrevista com a família em rádio sobre a importância da Apae e oficina online para confecção de jogos educativos

E no dia 28, sorteio de brindes para os alunos participantes da gincana e vídeo com a participação dos alunos para encerramento da semana.

