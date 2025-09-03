(16) 99963-6036
Andarilho morre atropelado por carro na Washington Luís

03 Set 2025 - 06h15Por Da redação
Andarilho morre atropelado por carro na Washington Luís - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um homem em situação de andarilho morreu após ser atropelado por um automóvel na noite desta terça-feira (2), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto.

Segundo informações da concessionária Econoroeste, responsável pelo trecho, o condutor de um Fiat Fastbak relatou que trafegava pela via quando avistou o pedestre sobre a pista. Sem tempo hábil para frear ou desviar, acabou atropelando a vítima, que foi lançada e permaneceu sobre a faixa de rolamento. O veículo parou no acostamento.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, SAMU, Polícia Técnica e funerária foram acionadas. A vítima faleceu no local. O corpo foi removido da pista às 22h06 e encaminhado ao IML. O condutor não sofreu ferimentos.

