Andarilho morre atropelado na Rodovia SP-348

Um homem em situação de rua morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira (18) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Cordeirópolis (SP). O acidente aconteceu na alça de acesso do km 171,4, no sentido Sul.

Segundo informações repassadas pelo motorista do automóvel, ele trafegava pela rodovia quando, ao acessar a alça de saída da SP-330, atingiu um pedestre que estava sobre a faixa. O condutor seguiu até a praça de pedágio do km 159, onde solicitou apoio da concessionária Autoban.

O pedestre morreu no local do acidente. Três ocupantes do veículo, um Fastback, não sofreram ferimentos. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.

Equipes da Polícia Rodoviária, Polícia Técnica, PMRv, resgate e funerária estiveram no local.

Durante o atendimento, a alça ficou parcialmente interditada, com o trânsito fluindo pelo acostamento até as 22h09. Após esse horário, a pista foi totalmente liberada.

