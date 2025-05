Analândia recebe oficina gratuita que ensina jovens a criarem jogos eletrônicos

Projeto Conecta Brasil prevê uma série de oficinas gratuitas - Crédito: divulgação

Analândia recebe no mês de junho o projeto Conecta Brasil, que prevê uma série de oficinas gratuitas com a proposta de unir cultura e tecnologia. O objetivo é aproximar jovens de 12 até 18 anos, que irão cocriar e desenvolver jogos eletrônicos, cujo intuito é educar e transmitir de forma lúdica informações relevantes sobre história, cultura e estilo de vida a partir do interesse destes jovens por jogos eletrônicos.

O projeto segue o conceito de Edutainment, ou edutretenimento, uma metodologia que utiliza o entretenimento como ferramenta para promover o aprendizado, a partir de oficinas de criação de conteúdo cultural e histórico por meio da construção de aplicativos para tablets, smartphones, tendo como formato final a criação de um jogo online. “O Conecta Brasil busca promover aos participantes o acesso à cultura, a informação e as novas tecnologias por meio do entretenimento digital” explica Patricia Tomiatti, responsável pelo projeto na MR2 Cultural.

Ao todo, o conteúdo programático oferece três ciclos de oficinas com quatro módulos de 10 horas cada um, somando 40 horas de treinamento. Ao final do projeto, 60 jovens serão beneficiados, três jogos serão desenvolvidos, um professor responsável de cada núcleo será treinado em novas tecnologias, podendo multiplicar o conhecimento nas cidades contempladas. O projeto já passou por Bom Sucesso de Itararé/SP e seguirá para Descalvado/SP.

Além da oficina, o aluno destaque de cada turma receberá um treinamento individual.

Ao término do projeto haverá, ainda, a doação de 5 computadores para cada instituição beneficiária do projeto, nas localidades de Bom Sucesso de Itararé, Analândia e Descalvado/SP.

O projeto final prevê o lançamento de um aplicativo para a comunidade local com o intuito de reunir outros alunos na mesma faixa etária, para que mais jovens sejam impactados. No dia do lançamento, também haverá uma palestra sobre novas tecnologias. O evento é aberto ao público em geral.

O projeto Conecta Brasil é realizado pela MR2 Cultural, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e Comércio do Governo do Estado de São Paulo, via Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS), com apoio da Think Projetos. Tem como parceiro a EMEB JOSÉ BENEDITO SODELLI e conta com o patrocínio da Mineração Jundu Ltda.

As vagas são direcionadas para jovens de 14 a 18 anos e vão até o dia 28 de maio, por meio de inscrição online, pelo link: https://forms.gle/FAHNKDyrEYAaYhWUA

Projeto Conecta Brasil

Local: Emeb José Benedito Sodelli

Endereço: Avenida 06, nº 51, centro - Analândia-SP

Data do evento: de 02 a 13/06

Horário: das 18h às 22h

