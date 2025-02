Amigos pedem orações para sobrevivente de trágedia com ônibus de estudantes

Crédito: arquivo pessoal

Priscila Teixeira Lombardi, 20 anos, está entre os sobreviventes do acidente com o ônibus de estudantes da Unifran na noite da última quinta-feira (20), em Nuporanga. Ela permanece internada na UTI da Santa Casa de Franca, onde foi diagnosticada com traumatismo craniano. Apesar do quadro estável, seu estado ainda é considerado grave.

Amigos e a Associação Atlética Acadêmica Dionísio Vinha, do curso de Odontologia, mobilizaram-se nas redes sociais pedindo orações pela recuperação da jovem. Neste sábado (22), colegas também compartilharam mensagens de apoio e uma Oração para a Cura, incentivando que mais pessoas se unam em preces por Priscila.

Com informações do GCN Franca

