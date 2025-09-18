Ambulatório Municipal de Ibaté passa a funcionar aos sábados

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que o Ambulatório Municipal passa a funcionar também aos sábados, das 7h às 16h. A medida tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, oferecendo mais comodidade e agilidade no acolhimento.

De acordo com a administração, os pacientes terão à disposição consultas nas especialidades de Clínica Geral e Oftalmologia, realizadas exclusivamente mediante agendamento. O novo horário busca facilitar a vida dos usuários que, muitas vezes, encontram dificuldades para comparecer durante a semana.

Segundo a Secretaria de Saúde, a iniciativa reforça o compromisso da gestão em fortalecer a rede de atendimentos e aproximar os serviços da comunidade, garantindo assistência de qualidade.

Os interessados devem realizar o agendamento diretamente no Ambulatório Municipal, dentro do horário de funcionamento da unidade.

Leia Também