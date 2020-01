Ambulatório de Saúde Mental de Ibaté vai atender em novo endereço

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o Ambulatório de Saúde Mental passará a funcionar em novo local a partir da próxima semana, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Mariana.

No antigo local, passará a funcionar o Departamento de Vigilância Epidemiológica.

De acordo com a assessora da saúde, Elaine Sartorelli, as mudanças estão sendo adotadas porque o prédio que abriga o Ambulatório de Saúde Mental, atualmente, ficou pequeno para o crescimento de pacientes, nos últimos anos, na cidade.

Ela destaca também que as mudanças adotadas pela prefeitura vêm de encontro com as importantes transformações no campo da saúde mental. “O Ambulatório terá mais recursos estando na UBS, pois lá temos outros profissionais para auxiliar, entre eles, equipe de enfermagem, consultório clínico e outros”, contou.

Elaine lembra que o Ambulatório de Saúde Mental visa promover a qualidade de vida das pessoas que apresentam sofrimento psíquico, bem como, de seus familiares. “Buscamos potencializar e implantar novos dispositivos em parceria e corresponsabilidade com Atenção Básica, Estratégia de Saúde da Família e ações intersetoriais no intuito de melhorar a abordagem, acolhimento, tratamento e encaminhamento a essa clientela, visando qualificar o atendimento e evitar internações desnecessárias”, finalizou.

