Ambulantes de Ibaté se reúnem com a Prefeitura para tratar de eventos e economia local

Na noite de quarta-feira (23), a Prefeitura de Ibaté promoveu uma reunião no Paço Municipal com ambulantes da cidade para discutir a participação em eventos culturais e o fortalecimento da economia local. O encontro contou com representantes das secretarias de Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico e do setor de fiscalização.

O principal objetivo foi ampliar o diálogo com os comerciantes informais e debater a organização e regularização da atuação dos ambulantes nas festas e eventos promovidos pela administração municipal. Entre os temas abordados, estiveram a padronização dos serviços oferecidos, a valorização do trabalho local e a importância de garantir segurança e conforto ao público.

“A intenção da Prefeitura é valorizar os comerciantes locais e, ao mesmo tempo, fomentar a economia de Ibaté, gerando oportunidades para todos, principalmente nos eventos que atraem grande público”, destacou o secretário adjunto de Cultura e Turismo, Giliardi Nishihara.

Durante o encontro, os ambulantes também puderam apresentar sugestões e esclarecer dúvidas, reforçando a proposta de uma gestão participativa. A Prefeitura anunciou que novas reuniões serão realizadas ao longo do segundo semestre para fortalecer essa parceria e transformar os eventos da cidade em oportunidades reais de geração de renda.

Leia Também