Ambulância do Samu atropela cavalo na SP-191

Crédito: Artesp

Uma ambulância do SAMU atropelou um cavalo na noite deste sábado (5), na altura do km 77 da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Rio Claro (SP). O acidente ocorreu por volta das 20h10, e resultou na interdição total da pista por mais de duas horas.

Segundo informações da concessionária Eixo SP, responsável pela rodovia, o veículo seguia de Ipeúna para Rio Claro quando foi surpreendido pelo animal atravessando a pista. O motorista relatou que não houve tempo hábil para desviar ou frear, e o cavalo acabou sendo atropelado. Após o impacto, o animal permaneceu vivo sobre a faixa de rolamento, enquanto a ambulância ficou imobilizada no canteiro lateral.

Quatro pessoas estavam na ambulância e todas saíram ilesas. A paciente que era transportada foi prontamente socorrida por uma equipe de resgate e levada ao hospital. A situação do animal foi comunicada a uma veterinária, que se deslocou até o local e providenciou o sacrifício do cavalo devido as lesões sofridas.

O cavalo foi retirado da pista com autorização da Polícia Militar Rodoviária e, posteriormente, recolhido por um guincho especializado para sepultamento.

