Ambulância capota após colisão na SP-255

Na manhã desta sexta-feira (21), um acidente de trânsito envolvendo uma ambulância Fiat Fiorino e uma carreta Scania R142 causou a interdição parcial da rodovia SP-255, na altura do km 72,430, sentido sul, no município de Araraquara.

De acordo com informações apuradas pela Artesp, o acidente ocorreu quando o condutor da ambulância tentou realizar uma ultrapassagem e, por descuido, colidiu lateralmente com a carreta que trafegava na faixa da direita. Em seguida, o condutor da ambulância perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, chocou-se contra um talude e capotou, permanecendo imobilizado no local.

Equipes de resgate da concessionária VIAPAULISTA, a Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

