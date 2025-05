Ambulância atropela capivara na rodovia Washington Luís

Na madrugada desta quarta-feira (21), uma ambulância que seguia no sentido capital/interior da rodovia Washington Luís (SP-310), atropelou uma capivara que invadiu a pista na altura do município e Cordeirópolis. Segundo relato do condutor, o animal saiu repentinamente do canteiro central, não sendo possível frear ou desviar a tempo. O motorista parou no acostamento logo após o impacto, e acionou os serviços de atendimento.

Apesar do susto, não houve feridos — os três ocupantes da ambulância que fazia o trajeto entre Taubaté e Bauru escaparam ilesos. O animal morreu no local.

Leia Também