Alunos recebem certificados do PROERD em cerimônia no Ginásio Municipal

O Ginásio Municipal de Ibaté foi palco, na quarta-feira (8), da cerimônia de entrega dos certificados do PROERD — Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência — a alunos e professores das escolas municipais.
Desenvolvido por policiais militares em instituições de ensino públicas e privadas, o PROERD tem como objetivo orientar crianças e adolescentes sobre os perigos das drogas e da violência, transmitindo uma mensagem de valorização da vida. O programa foi criado nos Estados Unidos em 1989 e chegou ao Brasil três anos depois, sendo aplicado com sucesso em diversos estados.
Reconhecido pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o programa concedeu à Polícia Militar do Estado de São Paulo o diploma “Mérito pela Valorização da Vida”, em reconhecimento à sua atuação na prevenção.
A cerimônia em Ibaté contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, entre elas:
Capitão PM Ricardo Sônego Neves, comandante da 1ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em São Carlos;
Ronaldo Rodrigo Venturi, prefeito de Ibaté;
Viviane Serafim Makiyama, presidente da Câmara de Vereadores;
Rosângela Maria Oliveira de Sousa, secretária municipal de Educação;
Major PM Luís Rogério Fumagale Macêdo, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social;
1º Sargento PM Evandro Cezar Banin e Soldado PM Maiara Valéria Perroni, da Comunicação Social do 38º BPM/I;
Soldado PM Carolina Mangerona, instrutora do PROERD;
Sandra Aparecida Pedro Corneta, diretora da Escola Júlio Benedicto Mendes;
Ana Cláudia Murer de Resende Tinto, diretora da Escola Alice Rossito Cervoni.