Alunos recebem certificados do PROERD em cerimônia no Ginásio Municipal

Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração

O Ginásio Municipal de Ibaté foi palco, na quarta-feira (8), da cerimônia de entrega dos certificados do PROERD — Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência — a alunos e professores das escolas municipais.

Desenvolvido por policiais militares em instituições de ensino públicas e privadas, o PROERD tem como objetivo orientar crianças e adolescentes sobre os perigos das drogas e da violência, transmitindo uma mensagem de valorização da vida. O programa foi criado nos Estados Unidos em 1989 e chegou ao Brasil três anos depois, sendo aplicado com sucesso em diversos estados.

Reconhecido pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o programa concedeu à Polícia Militar do Estado de São Paulo o diploma “Mérito pela Valorização da Vida”, em reconhecimento à sua atuação na prevenção.

A cerimônia em Ibaté contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, entre elas:

Capitão PM Ricardo Sônego Neves , comandante da 1ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em São Carlos;

Ronaldo Rodrigo Venturi , prefeito de Ibaté;

Viviane Serafim Makiyama , presidente da Câmara de Vereadores;

Rosângela Maria Oliveira de Sousa , secretária municipal de Educação;

Major PM Luís Rogério Fumagale Macêdo , secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social;

1º Sargento PM Evandro Cezar Banin e Soldado PM Maiara Valéria Perroni , da Comunicação Social do 38º BPM/I;

Soldado PM Carolina Mangerona , instrutora do PROERD;

Sandra Aparecida Pedro Corneta , diretora da Escola Júlio Benedicto Mendes;

Ana Cláudia Murer de Resende Tinto, diretora da Escola Alice Rossito Cervoni.

Leia Também