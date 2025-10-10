(16) 99963-6036
sexta, 10 de outubro de 2025
Ibaté

Alunos recebem certificados do PROERD em cerimônia no Ginásio Municipal

10 Out 2025 - 07h32Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Alunos recebem certificados do PROERD em cerimônia no Ginásio Municipal - Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração

O Ginásio Municipal de Ibaté foi palco, na quarta-feira (8), da cerimônia de entrega dos certificados do PROERD — Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência — a alunos e professores das escolas municipais.

Desenvolvido por policiais militares em instituições de ensino públicas e privadas, o PROERD tem como objetivo orientar crianças e adolescentes sobre os perigos das drogas e da violência, transmitindo uma mensagem de valorização da vida. O programa foi criado nos Estados Unidos em 1989 e chegou ao Brasil três anos depois, sendo aplicado com sucesso em diversos estados.

Reconhecido pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o programa concedeu à Polícia Militar do Estado de São Paulo o diploma “Mérito pela Valorização da Vida”, em reconhecimento à sua atuação na prevenção.

A cerimônia em Ibaté contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, entre elas:

  • Capitão PM Ricardo Sônego Neves, comandante da 1ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em São Carlos;

  • Ronaldo Rodrigo Venturi, prefeito de Ibaté;

  • Viviane Serafim Makiyama, presidente da Câmara de Vereadores;

  • Rosângela Maria Oliveira de Sousa, secretária municipal de Educação;

  • Major PM Luís Rogério Fumagale Macêdo, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social;

  • 1º Sargento PM Evandro Cezar Banin e Soldado PM Maiara Valéria Perroni, da Comunicação Social do 38º BPM/I;

  • Soldado PM Carolina Mangerona, instrutora do PROERD;

  • Sandra Aparecida Pedro Corneta, diretora da Escola Júlio Benedicto Mendes;

  • Ana Cláudia Murer de Resende Tinto, diretora da Escola Alice Rossito Cervoni.

Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração

Leia Também

Carreta carregada com fertilizante tomba na Washington Luís
Corumbataí 05h57 - 10 Out 2025

Carreta carregada com fertilizante tomba na Washington Luís

Vereadora Bete do Broa faz campanha para "libertar" ipê-amarelo
Itirapina 19h08 - 09 Out 2025

Vereadora Bete do Broa faz campanha para "libertar" ipê-amarelo

Broa terá domingo com procissão dos barcos em homenagem à Padroeira
Itirapina17h02 - 09 Out 2025

Broa terá domingo com procissão dos barcos em homenagem à Padroeira

"A gente vai procurar justiça", afirma viúva após tragédia na Washington Luís
Árvore caiu sobre carro14h41 - 09 Out 2025

"A gente vai procurar justiça", afirma viúva após tragédia na Washington Luís

Policiais prendem traficante após resistência e tentativa de corrupção
Brotas 11h23 - 09 Out 2025

Policiais prendem traficante após resistência e tentativa de corrupção

Últimas Notícias