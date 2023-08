Alunos de escola municipal de Ibaté visitam Paço Municipal

No Paço: Parella disse que cultivo de uma horta cria situações de aprendizagem reais e diversificadas - Crédito: Divulgação

Estudantes da Escola Municipal Cláudio Davi da Costa Telles, visitaram na tarde desta quinta-feira, 10, o gabinete do prefeito municipal, José Luiz Parella. Durante o encontro, eles entregaram ao chefe do Poder Executivo, pés de alface, que cultivaram na escola.

Na E M Claudio Davi da Costa Telles os alunos têm o privilégio de participar do Projeto Horta e Alimentação Saudável na Escola. O projeto é uma proposta desenvolvida pela equipe escolar, com apoio da Secretaria de Educação e Cultura e do Centro de Processamento de Alimentos. A ideia é passar aos alunos desde cedo, a importância da alimentação saudável e os cuidados com a natureza, além de praticar o respeito e o trabalho em equipe.

A iniciativa que propõe uma didática ao ar livre e, se torna uma brincadeira para as crianças, oferecendo diversão educativa e conscientizadora já durante a infância. Mesmo pequenos, eles já entenderam como é importante cuidar da alimentação.

De acordo com a coordenadora, Sumaia Rodrigues Maia, o projeto proporciona aos alunos uma conexão com a natureza através do contato com a terra e as plantas, legumes e verduras. “Eles também aprendem sobre o processo de produção dos alimentos, além de proporcionar à escola um cardápio rico em cores e sabores”, contou.

Para Carla Roberta Pontelli, diretora da escola, as hortas são espaços que criam elos com o ciclo da natureza. “Estamos cultivando o saber, pois as crianças aprendem sobre todo o ciclo do cultivo, desde a fase de preparação do solo até a colheita, como forma de incentivo à alimentação saudável. É uma forma muito lúdica de estimulá-las a experimentar coisas novas”, afirma.

Zé Parella destaca que o cultivo de uma horta cria situações de aprendizagem reais e diversificadas, o que permite ampliar a inserção e as discussões dos temas trabalhados dentro da sala, ou seja, conhecimentos que serão levados por toda a vida. “É uma grande felicidade saber que nossos alunos tiveram a oportunidade de comer os alimentos que eles mesmos plantaram e colheram”, finalizou.

Leia Também