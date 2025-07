Alunos da rede Municipal retornam às aulas nesta terça-feira em Ibaté

A Secretaria Municipal de Educação reforça o compromisso com a qualidade do ensino público e a construção de um ambiente educativo que estimule o desenvolvimento intelectual e social dos alunos. Equipes gestoras, docentes e funcionários se prepararam para garantir uma retomada tranquila e produtiva neste segundo semestre letivo.

Após o período de recesso escolar, mais de 4 mil alunos da rede Municipal de ensino retornam às atividades nesta terça-feira, 22 de julho. As 16 unidades escolares do município estarão prontas para receber os estudantes com segurança, acolhimento e dedicação ao aprendizado.