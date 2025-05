Alunos da rede municipal de Ibaté participam de ação educativa na Cidade Mirim de Araraquara

A atividade foi finalizada com um circuito prático na Cidade Mirim - Crédito: Divulgação

Em uma iniciativa que une educação, cidadania e segurança, alunos da rede municipal de ensino de Ibaté participaram nesta terça-feira (20) de uma visita à Cidade Mirim de Araraquara.

A ação faz parte de uma série de atividades promovidas pela Secretaria de Segurança Pública em parceria com a Guarda Municipal e a Secretaria de Educação, com foco na conscientização sobre o trânsito.

A Cidade Mirim faz um trabalho educativo com crianças de toda a região e é administrada pelo Batalhão de Polícia Militar de Araraquara, onde no momento estava sob os cuidados da Cabo Carla e sua equipe que fazem um excelente trabalho na educação no trânsito com as crianças.

Durante a visita, os estudantes participaram de palestras educativas que abordaram temas importantes como o funcionamento e as diferenças entre as forças policiais, a importância do respeito às regras de convivência em sociedade e os perigos do uso de drogas lícitas e ilícitas.

A atividade foi finalizada com um circuito prático na Cidade Mirim, onde as crianças puderam aplicar o que aprenderam pedalando bicicletas por um trajeto sinalizado, simulando situações do trânsito cotidiano.

As professoras Tatiana Mariano Garcia e Valéria Aparecida Lopes Huss acompanharam os alunos, assim como o Secretário Adjunto de Segurança Pública, Tenente Marco Aurélio e a responsável pelas palestras nas escolas de Ibaté, a agente da Guarda Municipal e educadora do Departamento de Trânsito, Jóice Fabiana de Souza, que atua há 13 anos na corporação.

Com uma linguagem acessível e exemplos práticos do dia a dia, Jóice tem contribuído significativamente para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.

Dentre os principais temas abordados nas palestras nas escolas municipais estão a travessia segura na faixa de pedestres, o uso do cinto de segurança, a importância de viajar no banco traseiro com cinto, o uso obrigatório do capacete em motos e bicicletas, o respeito à sinalização de trânsito, além de noções básicas de convivência segura no trânsito.

A ação reforça o compromisso do município de Ibaté em promover a educação para o trânsito desde a infância, formando cidadãos mais conscientes e preparados para contribuir com uma sociedade mais segura.

Leia Também