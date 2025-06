Alteração de mão de via próxima ao Hospital Municipal Hermínia Morganti em Ibaté

A Prefeitura de Ibaté, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, informa que a Rua Paulino Carlos, no trecho entre as ruas Floriano Peixoto e 15 de Novembro, no Centro da cidade, passou a operar em mão dupla.

A mudança tem como principal objetivo melhorar o fluxo de veículos e facilitar o acesso ao Hospital Municipal Hermínia Morganti.

A medida foi tomada após avaliações que apontaram a necessidade de ampliar a mobilidade na região, especialmente para quem precisa chegar rapidamente ao hospital. Anteriormente com sentido único, a via agora permite a circulação de veículos nos dois sentidos, garantindo maior comodidade a motoristas, pacientes e equipes de emergência. “Essa alteração é uma ação simples, mas de grande impacto para quem utiliza o hospital. Agora, o acesso ficou mais direto e rápido, especialmente em situações de urgência. Nosso compromisso é com a segurança e a eficiência no trânsito da cidade”. Destacou o prefeito Ronaldo Venturi.

A Prefeitura solicita que os motoristas fiquem atentos à nova sinalização implantada no local e respeitem os limites de velocidade e demais normas de trânsito, garantindo a segurança de todos os usuários da via.

