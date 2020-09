Alcoolizado, homem agride familiares e ameaça bebê de morte

Um homem foi preso na noite dessa terça-feira (8), em uma casa localizada na região do Jardim Maria Luíza, em Araraquara, acusado de torturar e agredir sua esposa e a sua enteada. Ele chegou a ficar com um bebê no colo armado com uma faca durante a negociação de sua rendição aos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que teriam ouvido gritos de socorro vindos da casa do acusado. Ao chegarem ao local, os PMs avistaram o suspeito andando pela rua, mas logo que notou a viatura, ele entrou em sua casa, onde passou a ameaçar a companheira e seus dois filhos menores de idade. Testemunhas relataram à polícia que as agressões teriam se iniciado depois que o acusado descobriu que a enteada, de 12 anos, estaria namorando. Ele teria obrigado a esposa a esfaquear a própria filha, porém, a menina conseguiu fugir com ferimentos leves na cabeça. Depois de uma hora de negociações, o acusado libertou as crianças e se entregou aos policiais.

A menina foi encontrada nas proximidades e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, onde passou por atendimento médico.

O acusado foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Plantão, onde foi autuado por tortura, lesão corporal, ameaça e violência doméstica. Em seguida, ele foi recolhido à cadeia, mas deve passar por audiência de custódia hoje. (RCIA)

