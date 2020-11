Crédito: Divulgação

Dois adolescentes foram flagrados por volta das 10h, no cruzamento das Borborema com a Antônio Jorge, no Jardim Cruzado, com entorpecentes e R$ 10.

Os infratores estavam em uma praça pública realizando o comércio de entorpecentes. Ambos foram abordados por policiais militares e localizado com eles 5 porções da droga e R$ 10.

Encaminhados à delegacia de Ibaté, ficaram à disposição da autoridade policial.

