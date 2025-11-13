(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Araraquara

Adolescente sofre parada cardiorrespiratória dentro de shopping após reação alérgica a amendoim

13 Nov 2025 - 06h59Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Adolescente sofre parada cardiorrespiratória dentro de shopping após reação alérgica a amendoim - Crédito: Flávio Fernandes Crédito: Flávio Fernandes

Uma adolescente de 17 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória após uma reação alérgica grave a amendoim dentro do Shopping Jaraguá, na tarde desta quarta-feira (12), no Jardim dos Manacás, em Araraquara.

Segundo informações apuradas, a jovem teria ingerido o alimento e, pouco depois, começou a apresentar sinais de reação alérgica intensa. Brigadistas e bombeiros civis do shopping foram os primeiros a prestar atendimento até a chegada das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. As manobras de reanimação duraram mais de 40 minutos em frente ao estabelecimento.

Após os procedimentos, a adolescente foi estabilizada, entubada e levada ao Hospital São Paulo, onde permanece internada em estado grave. Até o momento, não há nova atualização oficial sobre o quadro de saúde.

Nota do Shopping Jaraguá

Em nota, o Shopping Jaraguá informou que a cliente recebeu atendimento imediato por parte da equipe de brigadistas e bombeiros civis, que iniciaram os primeiros socorros até a chegada das equipes médicas.

“O Shopping Jaraguá Araraquara reforça que mantém equipes treinadas para agir em situações de emergência, priorizando sempre a segurança e o bem-estar de seus clientes, colaboradores e parceiros”, afirmou o centro de compras.

Leia Também

Câmara volta a punir Bete do Broa por quebra de decoro parlamentar
Itirapina 09h35 - 13 Nov 2025

Câmara volta a punir Bete do Broa por quebra de decoro parlamentar

Piloto morre em queda de avião agrícola
Interior de SP06h22 - 12 Nov 2025

Piloto morre em queda de avião agrícola

Garota de programa é condenada a 6 anos no regime semiaberto após matar pedreiro com facadas
Foi Condenada19h46 - 11 Nov 2025

Garota de programa é condenada a 6 anos no regime semiaberto após matar pedreiro com facadas

Garota de programa que matou pedreiro e feriu amigo a facadas começa ser julgada na região
Tribunal do Júri10h46 - 11 Nov 2025

Garota de programa que matou pedreiro e feriu amigo a facadas começa ser julgada na região

Completando primeiro aniversário, Hidrelétrica da Cachoeira de Emas volta a produzir
Energia 06h23 - 11 Nov 2025

Completando primeiro aniversário, Hidrelétrica da Cachoeira de Emas volta a produzir

Últimas Notícias