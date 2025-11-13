Adolescente sofre parada cardiorrespiratória dentro de shopping após reação alérgica a amendoim

Crédito: Flávio Fernandes

Uma adolescente de 17 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória após uma reação alérgica grave a amendoim dentro do Shopping Jaraguá, na tarde desta quarta-feira (12), no Jardim dos Manacás, em Araraquara.

Segundo informações apuradas, a jovem teria ingerido o alimento e, pouco depois, começou a apresentar sinais de reação alérgica intensa. Brigadistas e bombeiros civis do shopping foram os primeiros a prestar atendimento até a chegada das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. As manobras de reanimação duraram mais de 40 minutos em frente ao estabelecimento.

Após os procedimentos, a adolescente foi estabilizada, entubada e levada ao Hospital São Paulo, onde permanece internada em estado grave. Até o momento, não há nova atualização oficial sobre o quadro de saúde.

Nota do Shopping Jaraguá

Em nota, o Shopping Jaraguá informou que a cliente recebeu atendimento imediato por parte da equipe de brigadistas e bombeiros civis, que iniciaram os primeiros socorros até a chegada das equipes médicas.

“O Shopping Jaraguá Araraquara reforça que mantém equipes treinadas para agir em situações de emergência, priorizando sempre a segurança e o bem-estar de seus clientes, colaboradores e parceiros”, afirmou o centro de compras.

