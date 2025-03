Adolescente se apresenta como autor de tiros que deixou seis feridos em baile funk

Crédito: Flávio Fernandes

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Araraquara confirmou na tarde desta quarta-feira (12) que o número de vítimas do tiroteio ocorrido em um baile funk no último fim de semana chegou a seis pessoas baleadas. A atualização foi feita após um adolescente de 17 anos, apontado como o atirador, se entregar às autoridades.

O menor já havia sido identificado durante as investigações, mas decidiu se apresentar espontaneamente. Durante depoimento, confessou ter realizado os disparos e afirmou que agiu em legítima defesa, pois estaria sofrendo ameaças.

Além do adolescente, um jovem de 19 anos também foi preso pelos policiais civis, acusado de furto de água e energia elétrica no bairro Selmi Dei. O jovem, que foi identificado como uma das vítimas do tiroteio, levou um tiro na costela e procurou atendimento na UPA do Valle Verde. No entanto, a DIG e a Polícia Militar não foram informadas sobre o ferimento a bala naquele momento.

O tiroteio aconteceu em um baile funk que reunia diversos jovens, incluindo menores e maiores de idade. Segundo testemunhas, uma discussão entre frequentadores relacionada a uma dívida culminou na violência. O adolescente sacou um revólver calibre .32 e disparou contra o público, atingindo seis pessoas, incluindo o jovem preso por furto.

Em depoimento, o jovem baleado afirmou que era o verdadeiro alvo do ataque, mas não soube identificar os autores da discussão que levou ao crime. Após se entregar, o adolescente foi apreendido e deve responder por tentativa de homicídio, sendo encaminhado à Fundação Casa.

