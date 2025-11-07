Adolescente revela em depoimento como tentou salvar a mãe que foi morta esfaqueada pelo padrasto

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

A adolescente de 13 anos filha de Silvia Iris Martins de 49, revelou em depoimento obtido com exclusividade pelo repórter Flavio Fernandes, os momentos de desespero que viveu ao tentar impedir o assassinato da própria mãe,morta a facadas pelo companheiro no final da tarde desta quinta-feira (6), no Jardim Esplanada, em Araraquara. O crime, chocou toda cidade e os moradores do bairro.

Segundo o relato da jovem, o casal mantinha um relacionamento havia cerca de 10 anos, mas a convivência se deteriorou nos últimos meses com o aumento do consumo de álcool e drogas por parte de Amaro José Gonçalves de 37, que passou a ter crises de ciúmes, acessos de agressividade e alucinações. A menina contou que a vítima chegou a registrar ocorrência e solicitar medida protetiva em outra ocasião, mas acabou retomando o convívio com o autor.

A adolescente afirmou ter chegado da escola por volta das 17h15 e encontrado a Silvia discutindo com Amaro pelo mesmo motivo de sempre: ciúmes. A vítima pediu que ela tomasse banho para evitar que a discussão se agravasse.

Minutos depois, segundo o depoimento, o agressor pegou uma faca que carregava na mochila de trabalho, derrubou a mulher no sofá e passou a golpeá-la várias vezes. Ela declarou que ao ver a mãe sendo esfaqueada, pegou outra faca na cozinha e desferiu três golpes nas costas do agressor para tentar impedir a ação dele.

Mesmo ferido, o agressor continuou o ataque e ainda jogou a companheira no chão, onde ela morreu antes da chegada da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu. O irmão mais novo da adolescente de apenas 4 anos, presenciou toda a cena e correu chorando para fora da casa que fica na Rua Alberto José Morandi.

O vizinho de 26 anos, confirmou em depoimento que a adolescente saiu correndo na rua pedindo ajuda e gritando “Mataram minha mãe”. Ele então, entrou no imóvel e encontrou Silvia caída no chão com muito sangue e retirou as crianças do local.

Logo após o crime, Amaro fugiu e foi localizado pela Polícia Militar em uma mata próximo ao Rancho do Bolinha no bairro Victório de Santi. Ele estava todo ensaguentado e teria confessado o crime, para os policiais militares.

O agressor foi levado para UPA do Melhado e depois transferido para Santa Casa, onde segue internado sob escolta policial com ferimento no pulmão. O homem ainda não foi interrogado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que assumirá o inquérito.

A prisão em flagrante já foi confirmada e Amaro será encaminhado, para Cadeia Pública de Santa Ernestina. A adolescente não foi apreendida e o delegado de plantão, considerou que a ação foi em legítima defesa da mãe.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência como feminicídio e lesão corporal. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento de Silvia.

