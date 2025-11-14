Adolescente que sofreu reação alérgica após comer amendoim segue internada; família pede orações

Heloísa de Oliveira Cardoso, de 17 anos, permanece internada em estado grave - Crédito: arquivo pessoal

A jovem Heloísa de Oliveira Cardoso, de 17 anos, permanece internada em estado grave no Hospital São Paulo, em Araraquara, após sofrer uma parada cardiorrespiratória provocada por uma reação alérgica na manhã desta quarta-feira (12), no Shopping Jaraguá, localizado no Jardim dos Manacás.

O caso mobilizou familiares, amigos e moradores da cidade e região, que formaram uma grande corrente de oração nas redes sociais.

Segundo informações, a adolescente passou mal logo após ingerir amendoim — alimento ao qual era alérgica. Minutos depois, ela perdeu a consciência dentro do centro de compras. Brigadistas do shopping iniciaram o atendimento imediatamente, até a chegada das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.

As equipes trabalharam por cerca de 40 minutos em manobras de ressuscitação até estabilizarem a jovem, que foi entubada e levada ao Hospital São Paulo, onde permanece sob cuidados intensivos.

A situação sensibilizou moradores da região. Uma amiga publicou uma mensagem pedindo apoio emocional e espiritual:

“Nossa querida Heloísa, tão amada e conhecida pela sua alegria, está enfrentando um momento extremamente delicado no hospital. A situação é grave, e ela e sua família precisam de toda a energia positiva do mundo neste momento.”

Em outra parte do texto, ela reforça o apelo:

“Pedimos a todos que puderem que parem por um instante e elevem uma oração ou pensamento positivo por ela. Que Deus, o universo, ou a força em que você acredita, conceda força para lutar e cura para seu corpo, e que conforte o coração de sua família.”

Desde o ocorrido, mensagens de apoio e demonstrações de solidariedade se multiplicam nas redes sociais.

Em nota, o Hospital São Paulo informou que, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não divulga detalhes sobre o estado de saúde de pacientes.

O clima é de apreensão, mas também de esperança pela recuperação da adolescente.

