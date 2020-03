Adolescente pega o carro do pai sem autorização e se envolve em grave acidente em Ibaté

Crédito: Região em Destake

Um adolescente pegou o carro do pai sem autorização e se envolveu em um grave acidente nesta quarta-feira (11), no Jardim Menzani, em Ibaté.

O motociclista, que teve fratura exposta, rompimento de dois tendões e lesões no músculos da perna, precisou passar por procedimento cirúrgico na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos e deve permanecer internado por algum tempo.

Conhecido nos meios policiais, o menor vem praticando diversos outros delitos no município.

No dia 03 de março, ele foi apreendido pela Guarda Municipal de Ibaté, tentando furtar o veículo de um funcionário público, que estava estacionado nas imediações da rua Conde do Pinhal. Ele abordou e ameaçou o funcionário com as mãos debaixo da camisa, simulando estar armado, e adentrou ao veículo. Testemunhas gritaram por socorro, dizendo que o carro estava sendo roubado, quando o guarda municipal Antonio Oliveira ouviu e foi à captura do indivíduo. O GM deu voz de prisão ao menor e com a ajuda do guarda municipal Neto, o mesmo foi apreendido. Na Delegacia de Polícia acabou sendo liberado.

Ainda na noite desta quarta-feira, 11, o mesmo menor adentrou a escola municipal Maria Luiza B Danieli, no bairro Popular, e acabou apreendido pela Guarda Municipal, sendo encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, onde foi liberado, novamente, pelas autoridades policiais.

Entre tantos outros delitos que o adolescente é suspeito, ele também defecou no interior do veículo utilizado pelo Conselho Tutelar da cidade. (Região em Destake)

