Adolescente morre em acidente após fugir da PM

Um adolescente de 17 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (17) após se envolver em um grave acidente de trânsito ao fugir de uma abordagem da Polícia Militar em Rio Claro (SP). O caso ocorreu por volta das 2h20 na Avenida 7 JP, na altura do cruzamento com a Estrada dos Costas, no bairro Chácara Lusa.

A vítima foi identificada como Wendrel Alessander de Andrade. Segundo a PM, ele conduzia um Chevrolet Astra preto quando desobedeceu a uma ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, o veículo colidiu violentamente contra um poste. Wendrel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, e o óbito foi constatado por uma equipe do SAMU.

De acordo com informações da polícia, momentos antes do acidente, o veículo com três ocupantes teria tentado arrombar o portão de uma residência na Avenida Marginal. Durante patrulhamento, os policiais localizaram o carro e iniciaram o acompanhamento, que terminou em tragédia.

No interior do automóvel foi constatado forte odor de maconha, além de vestígios da droga e uma garrafa com bebida alcoólica. Os dois passageiros, identificados como R.A. e P.H.Q.O.S., relataram que os três haviam consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes em uma adega da cidade. Ambos foram levados para atendimento médico na UPA do Cervezão.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal, desobediência e averiguação de tentativa de furto.

