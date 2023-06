Homem morre após ter carro incendiado pela ex-namorada em cidade da região

Crédito: arquivo pessoal

Um crime brutal chocou a população de Barrânia, distrito de Caconde, neste sábado (17), quando, após uma discussão, uma adolescente incendiou um carro com seu ex-namorado dentro.

De acordo com informações, eles tiveram um desentendimento e ela ateou fogo ao carro, segurando a porta fechada por alguns instantes, para que a vítima de 29 anos não pudesse sair.

Depois ela afastou-se e o rapaz saiu e jogou-se no chão, com o corpo em chamas, sendo socorrido por populares, em estado gravíssimo, com cerca de 90% do corpo queimado, mas não resistiu aos ferimentos.

O Fusca em chamas continuou descendo a rua, desgovernado, até bater contra o muro de uma residência.

A Polícia Militar foi acionada e a menor foi localizada nas proximidades do local onde ocorreu o ato, sendo detida, conduzida à delegacia e depois encaminhada à Fundação Casa de Campinas, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O boletim de ocorrência foi registrado em Casa Branca.

Leia Também