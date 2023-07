Adolescente é flagrado pilotando moto sem placas e adulterada em Ribeirão Bonito

Delegacia de Ribeirão Bonito - Crédito: Blog Marcelo Rofeal

Um adolescente de 17 anos foi flagrado pilotando uma moto sem placas e com adulterações, na noite de sábado (29), em Ribeirão Bonito.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo município, quando avistaram a moto transitando sem placas e deram ordem de parada, porém o condutor não obedeceu, sendo acompanhado pelos policiais e entrando em uma via pela contramão.

Eles conseguiram abordá-lo, verificando que era menor de idade, e ao ser questionado sobre a procedência da moto, disse que a adquiriu através do grupo "Feira do Rolo", do Facebook, em troca de um Iphone S6.

A moto estava com a numeração do motor raspada e a do chassi, adulterada, de outra moto, e ao ser questionado sobre essas irregularidades, disse que as desconhecia.

A moto e o adolescente foram apresentados no plantão policial, sendo a moto recolhida ao pátio municipal e o menor, liberado ao seu responsável.

