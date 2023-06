Adolescente é flagrado com entorpecentes no Cruzado, em Ibaté

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do infrator - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na noite desta terça-feira, 6, policiais militares detiveram um adolescente. O flagrante de tráfico de entorpecentes aconteceu no cruzamento das ruas Benedito Barreto com a Borborema, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Ao perceber a aproximação da viatura, o infrator dispensou um objeto e tentou a fuga. Porém, foi abordado. Após revista, os PMs localizaram em seu poder R$ 40. Ao retornar onde ele havia dispensado o objeto, localizaram em cima de um toldo, um maço de cigarros e no interior, três porções de maconha, nove pedras de crack e seis pinos com cocaína.

Questionado, assumiu que estaria praticando o tráfico. Encaminhado à CPJ, ficou à disposição da autoridade policial.

