Adolescente é espancado por oito reeducandos em unidade da Fundação Casa na região

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida com socos e chutes na cabeça, o que fez perder a consciência. Um dos agressores, de 18 anos, teria articulado as agressões, pisando com violência no rosto do adolescente.

As agressões começaram após o jantar e os reeducandos que participaram das agressões têm de 14 a 18 anos e são internos provisórios da Fundação Casa. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial como lesão corporal e a Polícia Civil investiga.

Em nota, a Corregedoria Geral da Fundação Casa informou que vai “instaurar uma sindicância para apurar o caso”, mas que por restrição do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) não pode falar sobre o caso.

Um adolescente de 16 anos foi espancado por oito reeducandos na noite deste domingo (4), na Fundação Casa de Araraquara. As agressões ocorreram após o jantar.